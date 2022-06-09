Moderna заявляет, что обновленная прививка от COVID усиливает защиту от Омикрона

Производители вакцины COVID-19 изучают вопрос об обновленной ревакцинации, которая может быть предложена осенью, чтобы лучше защитить людей от будущих всплесков коронавируса.

Экспериментальная вакцина COVID-19 компании Moderna, которая сочетает в себе оригинальную прививку и защиту от варианта Оmicron работает, объявила компания в среду.

Предварительные результаты исследования компании Moderna показывают, что люди, получившие комбинированную прививку, испытали более высокий прирост антител, борющихся с омикроном, чем если бы они просто получили четвертую дозу оригинальной вакцины.

«Мы уверены, что эти данные подтверждают необходимость обновления вакцины», — заявил в среду д-р Стивен Хоге, президент компании Moderna.

Все современные вакцины COVID-19 основаны на оригинальной версии коронавируса. Они по-прежнему обеспечивают надежную защиту от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти даже после появления сверхконтагиозного варианта омикрон.

Ранее редакция Курсора сообщала, что 15 миллионов человек во всем мире умерли от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что коронавирус унес жизни 14,9 миллиона человек во всем мире, что на 13% превышает нормальное число погибших за два года.

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