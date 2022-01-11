Назван самый опасный симптом COVID-19 у детей

После COVID-19 у детей могут возникнуть разные нарушения в здоровье

Коронавирусная болезнь COVID-19 у детей может проявляться таким симптомом как «ковидные пальцы». Данное осложнение на коже похоже на обморожение.

Об этом рассказал СМИ глава Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов, передает Апостроф.

Он отметил, что после перенесенного COVID-19 у детей могут возникнуть разные нарушения в здоровье. Это могут быть нарушения работы желудочно-кишечного тракта, почек, печени, сердечно-сосудистой системы, органов дыхательной системы. А также в виде описанного недавно учеными симптома «ковидные пальцы».

«Сравнительно недавно ученые описали так называемые «ковидные пальцы» — осложнение после ковида, напоминающего обморожение», — рассказал профессор.

По его словам, осложнение в виде воспаления легких чаще всего встречается у детей старше семи лет, тогда как у подростков поражение легких — наравне со взрослыми.

Инфекционист добавил, что самые большие осложнения — у детей до года и подростков, а также детей, имеющих какие-либо хронические болезни или врожденные пороки.

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