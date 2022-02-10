Медики выявили симптом Омикрона, после которого возникают проблемы с дыханием

12:00, Вчера
Коронавирус, Мировые новости
Штамм Омикрон фото
Штамм Омикрон
Фото: pixabay.com

Головная боль может предшествовать проблемам с дыханием при заражении штаммом коронавируса Омикрон. Такую закономерность заметили медики и предупредили инфицированных ковидом следить за своим состоянием, даже, если на их взгляд, течение болезни легкое.

Медики заметили, что некоторые пациенты с коронавирусом сначала жалуются на головные боли, а затем им становится трудно дышать.

Об этом проинформировала Национальная служба здравоохранения Великобритании, передает Express.

Медики заметили, что некоторые пациенты сначала жалуются на головные боли, а затем им становится трудно дышать. Они назвали данный признак достаточно распространенным среди заболевших COVID-19.

Сильнее всего головные боли развиваются у тех, кто и до коронавируса страдал от этого недуга.

Эксперты раскрыли данные: проблема может беспокоить любого человека даже после выздоровления от коронавируса. Врачи добавили, что лекарства от головной боли дают положительные результаты в борьбе с неприятным симптомом.

Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса.

Кроме того, мы писали, что канадские ученые описали, как вирус Омикрона проникает в организм человека.

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Автор материала:
Тали Малкина
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