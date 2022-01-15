Немецкий профессор назвал лучшую защиту от штамма Омикрон

Ученые из Германии заявили, что только бустерная прививка может защитить организм от штамма Омикрон. Важно, что есть только предварительные данные о эффективности вакцин против этого варианта коронавируса, вакцинация все равно играет важную роль.

Об этом рассказал замглавы Немецкого общества иммунологии профессор Райнхольд Фёрстер, пишет DW.

По словам специалиста, после третьего укола человек куда более долгий период защищен от того, чтобы стать носителем вируса и начать заражать своих друзей и родственников.

Ранее ученые имперского колледжа Лондона предупредили, что риск повторного заражения штаммом Омикрон в 5,4 раза выше, чем Дельта. Эксперты проанализировали данные, которые предоставило агентство безопасности здравоохранения Великобритании, а также Национальна служба здравоохранения Соединенного королевства.

Ранее Курсор сообщал, что медики рассказали, как повысить защиту от Омикрона в десятки раз.

Кроме того, мы писали, что у больных штаммом Омикрон обнаружили необычный симптом.

Еще напомним, что стало известно, насколько эффективна вакцина Johnson & Johnson.

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