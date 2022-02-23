Новый вариант Омикрона нагружает легкие в 9 раз больше, чем предыдущие

Вирусологи из Японии выяснили, что новый вариант штамма COVID-19 «Омикрон», ВА.2, распространяется быстрее, по сравнению с его предшественником, а также оказывает нагрузку на легкие в 9 раз выше.

Подвариант Омикрона BA.2, который в начале 2022 года стал распространяться быстрее своего предшественника, приобрел 28 дополнительных мутаций.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные bioRxiv.

Вероятно, это и сделало его более заразным — датские медики выяснили, что вероятность заболеть им при контакте с заразившимся родственником на 33% выше, чем при контакте с заразившимся первоначальным вариантом Омикрона. Об остальных свойствах BA.2 было известно мало.

Так Министерство здравоохранения Дании, проанализировав предварительные данные о заболеваемости, сообщило, что пока нет причин предполагать, что новый подвариант вызывает более тяжелую инфекцию.

Сперва ученые посмотрели, как хорошо сыворотка 17 переболевших BA.1 нейтрализует BA.2. Ученые обнаружили, что нейтрализующая активность такой сыворотки против BA.2 в 1,4 раза меньше, чем против BA.1 (p = 0,091).

Затем вирусологи перешли к испытаниям in vivo. Они заразили хомячков как новым подвариантом (4 особи), так и первоначальным Омикроном (4 особи). Животные, инфицированные BA.2, имели значительно более высокую вирусную нагрузку в периферических клетках легких — в 9,3 раза больше, чем зараженные BA.1, а это значит, что новый подвариант быстрее и лучше размножается в легких.

Кроме этого, на гистологическом анализе в легких зараженных BA.2 хомячков воспалительные изменения, кровотечения, а также повреждения альвеол были значительно более выражены, чем у хомячков, инфицированных BA.1.

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