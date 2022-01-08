Омикрон-штамм быстрее всех проникает в клетку: генетики назвали еще одну особенность вируса

Исследований нового штамма на данный момент мало, но можно предполагать, что мутации в фуриновом сайте делают новый штамм более заразным.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» имеет три особые мутации, расположенные в узловом месте, передают «Известия».

По словам ученого кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ), профессора Геттингенского университета Константина Крутовского, вирус прикрепляется к клетке своим «шипом». «Бросает якорь», — отметил он. Омикрон придумал хитрый способ: он подставляет человеческому белку, вернее специальному ферменту-протеазе, свою «отмычку», которую организм «отрезает» химическим способом. Это освобождает вирус «от якоря» и дает ему возможность проникнуть в клетку.

«Фуриновый сайт — это именно то, что вирус подставляет, «отмычка». Так вот, в этом фуриновом сайте появились три новые мутации. Это очень сильное изменение, которое не встречалось в предыдущих вариантах», — рассказал эксперт.

По его словам, исследований нового штамма на данный момент мало, но можно предполагать, что мутации в фуриновом сайте делают новый штамм более заразным.

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