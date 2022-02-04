Особенности Омикрона: врач объяснила, как восстановиться после болезни

Об этом рассказала врач-кардиолог Анна Солощенко, информируют Факты.

Она посоветовала при первых же непонятных симптомах или нехорошем самочувствии обратиться к кардиологу для проведения обследования.

«Тахикардия и даже аритмия — частые осложнения COVID-19. Советую вам обращаться к кардиологу. Врач при необходимости проведет обследование, например, холтер — суточный мониторинг кардиограммы, назначит препараты, такие как бета-блокаторы. Думаю, через два-три месяца самочувствие улучшится. Напомню, что отказываться от бета-блокаторов следует осторожно — постепенно уменьшая дозу», ‒ сказала медик.

Также, Анна Солощенко добавила, что одышка после коронавируса – довольно частое явление, которым страдают даже молодые люди.

«В кардиологии есть тест, которым врачи пользуются уже больше ста лет. Человек идет в течение шести минут, и в зависимости от преодоленного расстояния специалисты выделяют стадии сердечной недостаточности. Сейчас многие, даже молодые, спортивные, после COVID-19 жалуются на одышку, причем при незначительной физической нагрузке. Это может быть связано с поражением легких, которое не обошло почти каждого пациента (на КТ мы видим специфические изменения, напоминающие «матовое стекло» — воспаление и отек легочной ткани). Чтобы легкие задышали в полную силу, некоторым пациентам нужно два-три месяца», ‒ резюмировала она.

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