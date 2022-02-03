От постковидного синдрома выпадают волосы и развивается депрессия — эксперты

Постковидный синдром не зависит от сложности течения болезни и часто проявляется совершенно неожиданными симптомами.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Коронавирус_инфо».
синдром длится от 5 до 12 недель.
Основные симптомы:
- длительное восстановление после инфицирования COVID-19;
- слабость;
- упадок сил;
- длительный кашель;
- одышка;
- потеря вкуса и обоняния;
- нарушения сна и сознания;
- тревожность депрессия;
- головная боль;
- суставной синдром;
- выпадение волос;
- расстройства эндокринной системы.
Отметим, что пока нет точного перечня симптомов и состояний, которые могут характеризовать постковідний синдром.
Кроме того, врачи рекомендуют придерживаться режима сна, сбалансированного питания, умеренной физической активности.
Также важно выполнять упражнения для тренировки мозга и когнитивных способностей. К тому же не нужно забывать о прогулках на свежем воздухе.
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