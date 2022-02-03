От постковидного синдрома выпадают волосы и развивается депрессия — эксперты

20:26, Вчера
Коронавирус, Мировые новости
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Фото: pixabay.com

Часто у людей, перенесших COVID-19 могут появиться определенные осложнения. В частности, постковидный синдром не зависит от сложности течения болезни. К тому же его невозможно предугадать заранее.

Постковидный синдром не зависит от сложности течения болезни и часто проявляется совершенно неожиданными симптомами.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Коронавирус_инфо».

синдром длится от 5 до 12 недель.

Основные симптомы:

  • длительное восстановление после инфицирования COVID-19;
  • слабость;
  • упадок сил;
  • длительный кашель;
  • одышка;
  • потеря вкуса и обоняния;
  • нарушения сна и сознания;
  • тревожность депрессия;
  • головная боль;
  • суставной синдром;
  • выпадение волос;
  • расстройства эндокринной системы.

Отметим, что пока нет точного перечня симптомов и состояний, которые могут характеризовать постковідний синдром.

Кроме того, врачи рекомендуют придерживаться режима сна, сбалансированного питания, умеренной физической активности.

Также важно выполнять упражнения для тренировки мозга и когнитивных способностей. К тому же не нужно забывать о прогулках на свежем воздухе.

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Автор материала:
Тали Малкина
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