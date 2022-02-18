Пандемия коронавируса уже на финальной стадии – глава Moderna

Генеральный директор американской биотехнологической компании Moderna Стефан Банселл заявил, что пандемия COVID-19, скорее всего, находится на финальной стадии. Однако, Банселл рассматривает и альтернативный сценарий пандемии.

Об этом сообщает CNBC.

Он считает, что существует 80% вероятность того, что по мере эволюции Омикрона или SarsCov-2 мы увидим все менее и менее вирулентные вирусы.

Глава Moderna отметил, что в то же время имеет место «сценарий 20%», который подразумевает следующую мутацию COVID-19, которая будет более вирулентна, чем Омикрон.

Также Стефан Банселл добавил, что, несмотря на относительную мягкость течения заболеваемости штаммом Омикрон, из-за него ежедневно умирают тысячи человек.

Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса.

Кроме того, мы писали, что канадские ученые описали, как вирус Омикрона проникает в организм человека.