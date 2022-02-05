Президент Турции заразился COVID-19

Президент Турции сообщил в Твиттере, что он и его жена имеют легкие симптомы после заражения штаммом Omicron. Пара недавно вернулась из Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что его тест на COVID-19 оказался положительным. Он также заявил, что у него нет тяжелых симптомов.

Об этом пишет Times Of Israel.

«После появления легких симптомов я и моя жена сдали анализ на COVID-19. К счастью, у нас легкая форма, которая, как мы выяснили, является разновидностью Omicron», — написал президент в твиттере.

Первая леди Эмиме Эрдоган написала в Твиттере, что «надеюсь, мы преодолеем эту болезнь как можно скорее». Она и ее муж вернулись из поездки в Киев в четверг.

Ранее Курсор сообщал, что медики назвали скрытую опасность штамма Омикрон.

Кроме того, мы писали, что израильские ученые выяснили, что витамин D имеет решающее значение для борьбы с вирусом COVID-19.

Также напомним, что медики озвучили частую причину побочных реакций от вакцины.

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