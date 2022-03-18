Проблема на долгие годы: как можно облегчить постковидный синдром

Повышение количества здоровых бактерий в кишечнике показывает результат в лечении коронавируса уже через пять дней.
Об этом со ссылкой на результаты исследования сообщает Express.
Поиск решения специалисты объяснили тем, что COVID-19 за два года пандемии сильно мутировал, но до сих пор одной из главных его проблем становится растущее количество людей, длительно страдающих от инфицирования.
В эксперименте приняло участие 147 человек. Результаты показали, что полной ремиссии заболевания достигли 78 из них, что составляет 53,1% успеха.
Также обнаружено, что пробиотики оказывают влияние на симптомы уже через пять дней после начала лечения.
Ученые отметили значительное снижение вирусной нагрузки на организм. А это, считают они, позволяет предположить, что «участники с меньшей вероятностью будут страдать от длительного COVID-19.
В материале издания говорится, что посткоронавирусный синдром затрагивает более миллиона бывших пациентов с коронавирусом в Британии и еще миллионы людей во всем мире. А выяснение того, как его лечить, станет серьезной медицинской проблемой после пандемии.
По данным британской Национальной службы здравоохранения (National Health Service, NHS), симптомами посткоронавирусного синдрома или длительного COVID-19 являются:
- крайняя усталость;
- одышка;
- учащенное сердцебиение;
- боль или стеснение в груди;
- проблемы с памятью или концентрацией внимания;
- головокружение;
- проблемы со сном;
- покалывание в суставах;
- боль в суставах;
- депрессия и тревога;
- звон в ушах;
- боли в ушах;
- тошнота;
- диарея;
- высокая температура;
- сыпь.
Ученые подчеркивают, что ныне существует очень мало конкретных методов лечения посткоронавирусного синдрома. У некоторых людей симптомы исчезают через несколько недель или месяцев, а у других сохраняются почти через два года после того, как они впервые заболели.
Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые выяснили, как коронавирус поражает почки.