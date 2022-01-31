РФ уже 11 раз подряд обновила рекорд COVID-заражений

В России рекордная заболеваемость ковидом, система здравоохранения не справляется с нагрузкой. Распространение штамма Омикрон фиксируется в 82 регионах России. Он стал доминирующим в стране.

В России за минувшие сутки подтвердили 124 070 новых заражений коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд и уже 11 по счету подряд.

Об этом сообщает федеральный штаб РФ по борьбе с пандемией.

Согласно оперативным данным, распространение штамма Омикрон фиксируется в 82 регионах России. Он стал доминирующим – на Омикрон приходится 52,1% случаев заражения.

Также за сутки умер 621 человек, а выздоровели – 30 130. При этом число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 9 090, что на 8% ниже показателя предыдущего дня.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 11 млн 861 тыс. 077 случаев коронавирусной инфекции, 331 349 умерших и 10 млн 248 тысяч 281 выздоровевших.

Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса.

Кроме того, мы писали, что канадские ученые описали, как вирус Омикрона проникает в организм человека.

Еще напомним, что стало известно, от каких побочных эффектов коронавируса может спасти бустерная прививка

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.