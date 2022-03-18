Российские оккупанты попытаются снова ударить по Киеву

Пригород столицы остается горячей зоной, где постоянно ведутся бои. И очевидно, что в ближайшее время войска рф опять попробуют захватить Киев.

Армия рф* терпит огромные потери в Украине и не может продвинуться ни по одному из направлений. Но все равно не намерена оставлять попыток захватить Киев, считают эксперты. Так, глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк отмечает, что российские оккупанты пытаются перегруппироваться и снова попытаются «взять» столицу, как бы смешно это не звучало.

Об этом пишет его Telegram-канал.

«Мы готовы достойно встретить врага и отправить его в ад», — отметил Павлюк.

Сейчас в Киеве ситуация контролируемая, отметил он. Но в окрестностях по-прежнему идут бои. Житомирская трасса, города Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель и близлежащие пункты остаются крайней опасной зоной.

Павлюк отметил, что проводится эвакуация гражданского населения и завозится гуманитарная помощь. Но, увы, рф всячески этому препятствует и постоянно срывает выполнение в полном объеме запланированных мероприятий.

Ранее Курсор писал, что ООН проводит переговоры о гуманитарных коридорах в Украине.

В Украине рассказали, когда россия потеряет способность наступать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!