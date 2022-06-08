Салман Зарка: Неизвестно, начнется ли новая волна COVID-19

Глава оперативного штаба по борьбе с эпидемией COVID-19 заявил, что во всем мире, а не только в Израиле, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

Салман Зарка, которому поручено наблюдение за правительственными мерами по борьбе с COVID-19, заявил, что пока не ясно, перерастет ли нынешний рост числа случаев заболевания коронавирусом в новую волну инфекций, поэтому чиновники рассматривают возможность введения некоторых мер.

Заявив, что произошло несколько новых вспышек, Зарка сказал на брифинге для СМИ, что «мы переживаем непрерывный рост заболеваемости, с периодическими подъемами и спадами. Я советую населению, особенно группам риска, защищать себя с помощью маски и проходить тестирование после контакта с носителем вируса».

Зарка отметил, что в других странах регистрируется аналогичный рост заболеваемости, вызванный субвариантом омикрон.

«Пока неясно, будет ли рост продолжаться или прекратится в ближайшее время», — говорит он.

Курсор писал, что Минздрав поделился неожиданным данными о коронавирусе в Израиле. Коэффициент инфицирования R (число людей, которых успевает заразить один человек, подхвативший коронавирус, до того, как его изолировали), – остается больше единицы. Сегодня он 1,04.

Также сообщалось, что министр здравоохранения заразился коронавирусом. В израильскую политику вернулся коронавирус: заболел глава Минздрава и трое политиков из партий «Религиозный сионизм», Кахоль-Лаван и ШАС.