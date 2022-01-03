Штамм Омикрон усилил иммунитет против Дельты — ученые

Ученые ЮАР пришли к выводу, что новый штамм коронавируса Омикрон усиливает иммунную защиту против Дельта-варианта. Предварительные результаты исследования опубликованы в архиве препринтов MedRxiv.

В исследовании приняли участие 15 человек (семеро из них были вакцинированы), которые были инфицированы Омикрон-вариантом коронавируса и демонстрировали симптомы COVID-19. Ученые проверили способность их антител нейтрализовать как Омикрон, так и штамм Дельта на момент начала участия и, в среднем, через 14 дней.

Оказалось, что за рассмотренный период эффективность нейтрализации Омикрон-варианта увеличивалась в 14 раз, что демонстрирует развивающийся иммунный ответ на SARS-CoV-2. Вместе с тем ученые наблюдали усиление нейтрализации Дельта-варианта коронавируса. Согласно выводам ученых, результаты демонстрируют снижение риска повторного заражения штаммом Дельта.

Как пишут авторы работы, их открытие наряду с данными, указывающими на то, что Омикрон в настоящее время в условиях пандемии менее патогенен, чем дельта, позволяет говорить о возможном уменьшении тяжести бремени COVID-19.

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