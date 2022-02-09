В США у диких оленей нашли антитела к Омикрону

Ученые опасаются дальнейшей мутации коронавируса среди животных и обратной передачи его человеку. Это может привести к появлению вируса, с которым человечество не сможет справиться.

Американские ученые обнаружили у диких оленей антитела к штамму коронавируса Омикрон.

Об этом сообщается в исследовании ученых из Пенсильванского университета, размещенного в электронной библиотеке bioRxiv.

Исследователи провели выборочное тестирование 131 белохвостого оленя в районе Стейтен-Айленд. По результатам проверки образцов у 19 животных были обнаружены антитела к коронавирусу, секвенирование генома образцов показало, что некоторые из них были заражены штаммом Омикрон.

Ученые опасаются, что эта ситуация может привести к дальнейшей мутации коронавируса среди животных и его обратной передаче человеку.

«Полученные нами сведения показывают, что Омикрон может заражать белохвостых оленей и подчеркивает экстренную необходимость всеобщего наблюдения за подверженными инфицированию видами животных, чтобы определить сети экологического распространения и лучше оценить потенциальные риски обратной передачи человеку», — указывается в исследовании.

Исследование проводилось в период с 12 декабря 2021 года по 31 января 2022 года, когда в США наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусом из-за распространения Омикрона.

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