СМИ: вакцина Pfizer для детей младше 5 лет может появиться в США к концу февраля

В отчете говорится, что FDA призвало компании подать заявку, чтобы регулирующие органы могли начать рассмотрение данных о двух вакцинах.

Pfizer Inc и немецкая компания BioNTech SE, как ожидается, уже во вторник подадут в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) запрос на получение разрешения на экстренное использование вакцин для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет, сообщила в понедельник газета Washington Post.

Об этом пишет JPost.

Вакцины против коронавируса для детей младше 5 лет могут быть доступны уже в конце февраля в соответствии с планом, который приведет к потенциальному разрешению на использование двух прививок в ближайшие недели, сообщила газета Post.

В сообщении говорится, что FDA призвало компании подать заявку, чтобы регулирующие органы могли начать рассмотрение данных по двухразовой схеме.

«Идея заключается в том, чтобы начать рассмотрение двух доз», — цитирует издание одного из людей, знакомых с ситуацией. «Если данные подтвердятся, то можно будет начать лечение детей на несколько месяцев раньше».

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