Стало известно, какой орган Омикрон поражает в первую очередь

Об этом рассказала врач Наталья Кузенкова, передает lenta.ru.
Она отметила, что, хотя уже сейчас известно, что Омикрон значительно реже вызывает пневмонии, но одним из осложнений может быть коронавирусная пневмония и отдаленные последствия, которые связаны с коронавирусной пневмонией.
Еще одним из частных осложнений являются тромботические расстройства. Избыточное образование тромбов происходит из-за повышения вязкости крови, что может привести к развитию инсультов.
Врач напомнила что, чтобы легче перенести заболевание COVID-19 необходимо вакцинироваться.
Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса.
Кроме того, мы писали, что канадские ученые описали, как вирус Омикрона проникает в организм человека.
Еще напомним, что стало известно, от каких побочных эффектов коронавируса может спасти бустерная прививка
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