Стало известно, насколько эффективны таблетки Pfizer Paxlovid

Ни один пациент, принимавший Паксловид, не был госпитализирован во время или после лечения.

92% пациентов, получавших таблетки Pfizer Paxlovid от Maccabi Health Services, показали улучшение в течение трех дней, согласно отчету, опубликованному в понедельник фондом здравоохранения. Около 60 процентов сказали, что почувствовали облегчение в течение одного дня.

Об этом сообщает algemeiner.com.

Ни один пациент, принимавший Паксловид, не был госпитализирован во время или после лечения. На данный момент Maccabi заявила, что пролечила 850 человек противовирусным препаратом, который должен быть введен в течение трех-пяти дней после появления симптомов и, согласно исследованиям Pfizer, остановил развитие тяжелого заболевания и госпитализации почти у 90 процентов пациентов.

25% из тех, кому предложили Паксловид, заявили, что не хотят его принимать. Около 88% тех, кому лекарство назначал фонд здравоохранения, сообщили, что принимали лекарство в соответствии с инструкциями.

Только 6% сказали, что прекратили лечение до окончания пятидневного курса, в основном из-за побочных эффектов. Еще 6% заявили, что никогда не начинали принимать препарат из-за боязни побочных эффектов или из-за того, что он будет плохо взаимодействовать с другими препаратами, которые они принимали.

Наиболее частым побочным эффектом у тех, кто принимал Паксловид, был горький металлический привкус во рту (33%). Другие испытывали диарею (18 процентов), потерю вкуса или обоняния (11 процентов), мышечные боли (7 процентов) или головные боли (4 процента). Пациенты рассказали, что препарат привел к снижению лихорадки, головных болей и кашля, которые они испытывали из-за вируса.

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