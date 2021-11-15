Стало известно, при какой температуре коронавирус распространяется быстрее всего

В начале пандемии коронавирусной инфекции предполагалось, что коронавирус ведет себя схожим с вирусом гриппа образом и волны эпидемии будут сезонными, однако эта теория не нашла научного подтверждения.

Такие выводы содержатся в недавно опубликованном международном исследовании, данные для которого были собраны по 26 странам (в том числе Эстонии), 409 населенным пунктам и всем климатическим зонам. Массив данных покрывает 44% всех случаев заражения коронавирусом в мире, сообщил портал Yle.

Для исследования использовалась статистика по заражениям в тот период, когда у населения еще не было иммунитета, полученного посредством вакцинации. Ученые заключили, что на распространение коронавируса погодные условия не влияют в той же степени, как на распространение вируса гриппа. В то же время наиболее оптимальной температурой для распространения SARS-CoV-2 является +10 градусов. Наивысших показателей индекс репродукции вируса достигал при +8..+18, при повышении температуры до +20 он вновь снижался.

При этом погода влияет на распространение эпидемии как напрямую, так и опосредованно. От нее зависит, например, состояние иммунной системы, чувствительность дыхательных путей и поведение людей.

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