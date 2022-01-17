Стало известно, приводит ли Омикрон к воспалению легких

Новый штамм коронавируса «омикрон» не прогрессирует до воспаления легких в отличие от других штаммов. Об этом рассказал профессор Университета Джорджа Вашингтона, вирусолог Константин Чумаков, передает «radiorus».

По словам эксперта, заразность «омикрона» выросла, но это можно считать хорошей новостью, так как снизилась патогенность и летальность вируса.

«Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, смертность значительно снизилась. В то время как раньше примерно 2% заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1%», — рассказал Чумаков.

При этом вирусолог подчеркнул, что новый штамм «омикрон» в большей степени затрагивает молодых людей, болезнь у них протекает гораздо легче, чем у пожилых.

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