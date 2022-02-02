Стало известно, сколько времени переболевший COVID-19 все еще заражает других

Об этом сообщает издание Frontiers in Medicine, ссылаясь на результаты исследования учёных, передает Апостроф.

Во время исследования с десятого дня после установления диагноза оценивалось присутствие вируса в образцах мазков из носа.

Было установлено, что в около 8% выздоровевших — вирус в течение двух месяцев продолжал оставаться активным. У некоторых лиц ПЦР-тест показывал положительный результат практически через два месяца после болезни, а в исключительных случаях – до семи месяцев. Так, у троих человек положительный результат наблюдался более 70 дней, а у одного мужчины – 232 дня.

Таким образом, результаты нового исследования показали важность профилактики COVID-19 среди больных, которые могут распространять вирус длительное время, даже не подозревая это, из-за отсутствия симптомов.

При легкой форме — заболевание протекает посредством слабо выраженных симптомов, температура может подниматься незначительно или оставаться в пределах нормы. При тяжелой – состояние пациента резко ухудшается, поднимается очень высокая температура, появляется сильный кашель, развивается дыхательная недостаточность, воспаление легких.

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