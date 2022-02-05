Три вакцины от Covid-19 создают наивысший уровень антител — исследование

Согласно недавно опубликованному исследованию , проведенному учеными, которые отслеживали антитела вакцинированных и выздоровевших людей , три контакта с шиповидным белком коронавируса из различных комбинаций инфекционной вакцины обеспечивают иммунной системе высококачественный уровень антител.

Исследование показало, что разные комбинации возможных встреч с белком давали аналогичные результаты. Эти комбинации включают людей, получивших три дозы вакцинации, а также людей, которые выздоровели от COVID-19, а затем сделали две прививки, или людей, получивших две дозы вакцинации.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Исследователи выявили лиц, заразившихся COVID-19 во время первой волны пандемии весной 2020 года, и сравнили их со второй группой людей, которые не были заражены. Впоследствии обеим группам была предложена вакцинация против COVID-19 на основе мРНК BioNTech/Pfizer, и они находились под наблюдением в течение почти двух лет. В исследовании приняли участие 98 выздоровевших людей против 73 человек без предшествующей инфекции.

Команда определила несколько параметров в крови участников исследования: концентрацию антител к вирусному шиповидному белку, силу связывания этих антител и их способность нейтрализовать заражение штаммами COVID-19 в клеточной культуре.

Исследование показало, что для этих трех спайков возможны различные комбинации. Тройная вакцинация людей без предшествующей инфекции COVID-19 имела почти такую ​​же концентрацию и качество нейтрализующих антител против Омикрона, что и вакцинированные люди, у которых была инфекция, то есть инфекция после вакцинации Дельтой или Омикроном.

«Во всех случаях нейтрализующая активность достигала одинаково высокого уровня, и это сопровождалось повышенной силой связывания антител», — сказал профессор, который проводил исследование.

«Иммунитет, созданный или укрепленный с помощью вакцинации, является ключом к эффективной защите от будущих штаммов вируса», — заключили исследователи.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что названы лекарства, которые должны быть в домашней аптечке для лечения Омикрона.

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