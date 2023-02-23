Тяжелое течение коронавируса делает мозг старше на многие годы — ученые

У людей, умерших от тяжелой формы коронавирусной инфекции, в мозге наблюдались изменения, характерные для 70-летних людей.

Группа исследователей в ходе изучения влияния ковида на организм провели посмертное вскрытие людей, перенесших тяжелую форму инфекции. Исследование показало, что экспрессия генов в тканях мозга пациентов всех возрастов, умерших от COVID-19, похожа на работу генов у неинфицированных людей в возрасте 71 года и старше.

Об этом пишет Nature.

Ученые использовали секвенирование РНК для измерения уровней экспрессии разных генов в образцах тканей. Исследователи оценили изменения профилей экспрессии генов в мозге пациентов с COVID-19 и сравнили их с изменениями, которые наблюдались у неинфицированных людей.

Результаты анализа показали, что гены, обычно активизировавшиеся при старении, например, связанные с работой иммунной системы, также «включались» при тяжелом течении COVID-19. И наоборот, те участки ДНК, активность которых снижается с возрастом, например связанные с синаптической активностью, познанием и памятью, также начинали хуже работать после инфекции.

Эксперты констатируют, что многие пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, сообщают о наличии неврологических симптомов даже после выздоровления. К примеру, они жаловались на «туман в голове», ухудшение памяти и проблемы с концентрацией. Результаты нового исследования раскрывают возможные причины изменений, однако у ученых пока нет решения этой проблемы, как защитить мозг и остановить процессы его «старения» из-за ковида они пока не знают.

Курсор писал, что ученые предложили новый тип анализа крови для измерения биологических часов организма. Все больше и больше исследований подчеркивают роль внутренних часов нашего организма (циркадный ритм), которые могут играть важную роль во всем, ученые пытаются разгадать их секреты.