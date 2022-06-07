Ученые назвали неожиданный фактор, который влияет не эффективность вакцины от коронавируса

Эксперты напоминают, что одиночество является «установленным фактором риска для нескольких состояний здоровья. А новые результаты лишь является еще одним доказательством того, что одиночество связано с ухудшением самочувствия.

Эксперты из Лимерикского университета в Ирландии выяснили, что чувство одиночества влияет на эффективность вакцины против коронавируса.

Так, во время исследования эксперты проанализировали данные о 600 людях, получивших первую дозу вакцины еще в марте 2021 года. Выяснилось, что те добровольцы, которые на тот момент жили в одиночестве и нечасто общались с другими людьми, имели уровень антител на 10 процентов ниже, чем те, у которых была активная социальная жизнь.

По мнению ученых, результаты их исследования показывают, насколько важным является для человека социализация. Особенно в стрессовых ситуациях, таких как пандемия.

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Кроме того, наш сайт писал, что врачи выяснили группу крови, наиболее склонную к инфаркту. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Американской кардиологической ассоциации (AHA), самый низкий риск сердечного приступа имеют люди с первой группой крови 0 (I). Такой вывод ученые сделали после анализа данных более 400 тысяч человек.

Еще напомним, что стало известно, что происходит с кровью человека в космосе.