Ученые назвали способ приобрести «супериммунитет» к коронавирусу

Американские и австрийские ученые выяснили, что люди, которые были вакцинированы от коронавируса, но потом все же заразились Covid-19, могут получить «супериммунитет» к будущим штаммам вируса.

Ученые из Орегонского университета здоровья и науки еще в декабре выяснили, что во время распространения дельта-штамма коронавируса переболевшие одним из предыдущих вариантов вируса и при этом вакцинированные участники исследования реже заражались «Дельтой».

Об этом пишет Business Insider.

«Не только уровень антител становится высоким, но и способность к перекрестной нейтрализации разных вариантов значительно повышается», — сообщил Фикаду Тафессе, один из авторов американского исследования.

По его словам, при так называемой «прорывной инфекции» (то есть при заражении полностью вакцинированного человека) организм получает информацию об изменчивости коронавируса, что «создает дополнительный уровень сложности набора антител».

Ученые из Австрии выяснили, что аналогичная ситуация возникает и с «Омикроном». Окончательных результатов исследования еще нет, однако ученые настроены оптимистично.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые выяснили, как коронавирус поражает почки.

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