Ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон

Британские исследователи из организации ZOE COVID Study описали симптомы штамма Омикрон.

Об этом пишет SUD.

Организация провела исследование на основе сведений, полученных от пользователей ее приложения в Лондоне. По данным ученых, среди наиболее распространенных симптомов омикрон-штамма коронавируса встречаются головная боль, насморк, частое чихание, першение в горле и повышенная утомляемость.

Однако журналисты издания Daily Express обратили внимание на неожиданный симптом нового штамма вируса, который встречается чуть реже. По их данным, довольно часто заражение вариантом «Омикрон» может сопровождаться потерей аппетита.

В свою очередь ведущий научный сотрудник ZOE COVID Study Тим Спектор заявил, что штамм Омикрон станет доминирующим в Британии уже к Рождеству.

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