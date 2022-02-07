Ученые определили наиболее вероятный способ заразиться штаммом Омикрон

Ученые смоделировали вероятность с помощью суперкомпьютера и пришли к выводу, что заражение практически неизбежно, если человек проведет 15 минут в контакте с больным, который не носит маску.

В случае контакта с инфицированным штаммом «Омикрон» без использования маски, риск заражения вирусом очень высокий. К такому выводу пришли ученые из Института физики и химии Рикен в Японии.

Об этом пишет The Asahi Shimbun.

Исследователи смоделировали вероятность с помощью суперкомпьютера под названием «Fugaku» и пришли к выводу, что заражение практически неизбежно, если вы проведете 15 минут в контакте с больным человеком, который не носит маску.

Однако вероятность заражения близка к нулю, если человек в маске разговаривает с кем-то на расстоянии более метра.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые выяснили, почему некоторые люди не заражаются COVID-19. Некоторые люди могут обладать стойким естественным иммунитетом к коронавирусу. Ученые пытаются выяснить, почему так происходит — ведь ответ на этот вопрос поможет эффективнее защищать от вируса уязвимые категории граждан и, возможно, даже найти универсальное лекарство.

Курсор ранее писал, что врачи назвали симптомы Омикрон, на которые стоит обратить внимание. Симптомы нового штамма немного отличаются — заложенность носа, боль в горле — и потому, что его еще нельзя конкретно идентифицировать с помощью домашних тестов, которые просто сообщают или человек инфицирован Covid-19.

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