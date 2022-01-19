Ученые оценили риск повторного заражения Омикроном

Риск повторного заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Британии был в 16 раз выше, чем во время «Дельты». Такие данных предоставила национальная статистическая служба Великобритании.

Ученые исследовали данные в период доминирования «Омикрона» с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Согласно данным, люди, вакцинированные и ревакцинированные против коронавируса любым препаратом, реже оказывались COVID-положительными, чем невакцинированные.

«Тем не менее, вакцина была менее эффективной, чем до этого», — говорится в сообщении.

В службе отметили, что в период со 2 июля 2021 года по 9 января 2022 года непривитые против COVID-19 люди примерно в 2 раза чаще повторно заражались коронавирусом, чем полностью вакцинированные.

Кроме того, в период с 9 по 31 декабря 2021 года люди, зараженные штаммом «Омикрон», меньше сообщали о потере вкуса и обоняния, чем зараженные «Дельтой».

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