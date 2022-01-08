Ученые рассказали, насколько сильно Омикрон бьет по легким

Ученые из трех престижных университетов мира оценили вред омикрона для легких, сравнив его с другими штаммами COVID-19.

Исследование было опубликовано специалистами из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета в научном журнале Research Square, передает Спутник

Согласно препринту научной работы, омикрон-штамм может вызывать менее тяжелое течение болезни.

Результатом такого вывода стала серия экспериментов на мышах и хомяках. В большинстве случаев грызуны, зараженные омикроном, испытывали более легкие симптомы заболевания и реже сталкивались с потерей веса.

Подобное заявление ранее делали и ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний. Специалисты сравнили омикрон с дельтой и с коронавирусом дикого типа.

Также представители Южно-Африканского Национального института инфекционных заболеваний и их коллеги из Университета Претории сообщали, что уровень смертности от новой вариации вируса на 75% меньше, чем у ее предшественников.

Ученые выразили надежду, что появление омикрона разделит показатели заболеваемости и смертности и положит конец пандемии.

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