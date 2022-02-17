Ученые рассказали об отказе органов при COVID-19

Эксперты выяснили, что причиной причиной отказа органов является не сам факт наличия вируса в клетках, а возникающая гипоксия, вызванная нарушением кровоснабжения.

Ученые и исследователи объяснили, каким образом вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, перемещается из легких заболевшего в другие органы, а затем провоцирует их отказ.

Об этом сообщает Газета.ру.

Как установили эксперты, вирус мигрирует из легких с помощью крови и лимфы, но для этого ему необходимо, чтобы в легких была начальная стадия воспаления и высокая вирусная нагрузка. Они также обнаружили, что причиной отказа органов является не сам факт наличия вируса в клетках, а возникающая гипоксия, вызванная нарушением кровоснабжения.

Ученые также предположили, что что в условиях нарушенного кровообращения в легком, основным путем распространения частиц коронавируса из легких в другие органы становится лимфогематогенный путь, о чем свидетельствует высокая частота выявления РНК SARS-CoV-2 в лимфатических узлах средостения.

К таким выводам специалисты пришли проанализировав ткани 36 больных, которые скончались от коронавируса. У трети исследуемых SARS-CoV-2 обнаружился только в легких, но у большей части респондентов (63,9 процента) оказались поражены несколько органов.

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