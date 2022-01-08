Ученые рассказали, сколько длится инкубационный период при заражении штаммом Омикрон

При заражении новым штаммом первые симптомы обычно появляются через три дня.

Первые признаки заражения штаммом коронавируса Омикрон появляются уже через три дня после заражения. Бывают случаи, когда они появляются спустя неделю.

Этот штамм имеет более короткий инкубационный период по сравнению со штаммами, которые были до него. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на ученых.

Врачи говорят, что на темпы развития синдромов COVID-19 влияют многие факторы, включая возраст, наличие хронических заболеваний и прививки.

Отметим также, что как заявили ученые имперского колледжа Лондона, риск повторного заражения штаммом Омикрон в 5,4 раза выше, чем Дельта.

Ранее Курсор сообщал, что медики рассказали, как повысить защиту от Омикрона в десятки раз.

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