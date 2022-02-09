Ученые создали тест, определяющий, нужен ли бустер от COVID

Эксперты Университетской больницы Канарских островов создали тест, который определяет, нужна ли человеку бустерная доза вакцины против коронавируса.
Об этом информирует Onda Cero.
Во время процедуры в предплечье пациента вводится раствор с частицей спайкового белка SARS-CoV-2 для изучения кожной реакции. Такая проба покажет, имеется ли клеточный иммунитет против данного патогена. Время ожидания результата составляет от 12 до 48 часов после инъекции.
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