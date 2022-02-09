Ученые создали тест, определяющий, нужен ли бустер от COVID

Группа исследователей из Испании разработала Covidcell − кожную пробу отражающую состояние клеточного иммунитета. Этот тест фактически определяет насколько человеку нужна бустерная прививка и может просчитать уровень его защищенности от ковида.

Эксперты Университетской больницы Канарских островов создали тест, который определяет, нужна ли человеку бустерная доза вакцины против коронавируса.

Об этом информирует Onda Cero.

Отмечается, что тест способен определить состояние клеточного иммунитета человека и, таким образом, выявить, нужна ли ему бустерная вакцинация против COVID-19.

Во время процедуры в предплечье пациента вводится раствор с частицей спайкового белка SARS-CoV-2 для изучения кожной реакции. Такая проба покажет, имеется ли клеточный иммунитет против данного патогена. Время ожидания результата составляет от 12 до 48 часов после инъекции.

Авторы разработки отмечают, что после теста не нужно возвращаться в лабораторию − вместо этого можно прислать фото реакции на коже.

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