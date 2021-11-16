Ученые выяснили, что повлияло на снижение эффективности вакцин от ковида

Эффективность трех вакцин от коронавируса значительно снизилась в течение 10-недельного периода этим летом, когда появился штамм «Дельта» и стал доминирующим штаммом.

Об этом пишет TheEpochTimes.

Ученые из Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения Университета в Олбани изучили данные о прививках, анализах и больничные записи более чем 8,8 миллионов жителей Нью-Йорка в период с 1 мая по 10 июля этого года.

Анализ показал, что эффективность вакцин в наибольшей степени снизилась среди людей моложе 50 лет.

Эффективность вакцины Pfizer-BioNTech снизилась больше всего — на 24,6% для лиц в возрасте 49 лет и моложе, на 19,1% для лиц в возрасте 50-64 лет и на 14,1% для лиц в возрасте 65 лет и старше.

Эффективность вакцин Moderna и Janssen также снизилась, хотя и в меньшей степени, чем у вакцины Pfizer. Эффективность Moderna снизилась на 18%, 11,6% и 9% для лиц моложе 50 лет, 50-64 лет и 65 лет и старше соответственно. Эффективность вакцины Janssen снизилась на 19,2%, 10,8% и 10,9% для тех же возрастных групп.

Снижение эффективности всех трех вакцин произошло, когда распространенность штамма Дельта увеличилась с 1,8% 1 мая до более чем 85% 10 июля.

«Наши результаты позволяют предположить, что снижение иммунитета связано со временем, прошедшим с момента завершения вакцинации», — говорится в исследовании.

Ранее Курсор писал, что ВОЗ озвучила новые сроки окончания пандемии COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что пандемия Covid-19 «продлится на год дольше, чем нужно», потому что более бедные страны не получают необходимых им вакцин.

Появились новые данные о британском подварианте штамма Дельта. В Великобритании на новую мутацию приходится почти 10% всех случаев коронавируса.

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