В Иране 50 членов парламента заразились COVID-19

Около 50 членов 290-местного парламента Ирана заразились COVID-19, заявил в субботу высокопоставленный депутат, поскольку разновидность вируса Омикрон начала распространяться по стране.
Об этом пишет JPost.
Депутат Алиреза Салими заявил, что парламентская сессия на этой неделе будет проведена в соответствии с санитарными нормами.
В апреле прошлого года работа парламента была приостановлена на две недели из-за вспышки заболевания среди депутатов. В первые дни пандемии несколько законодателей умерли от COVID-19.
В Иране наблюдается всплеск заболеваемости. В последние дни там регистрируется в среднем более 30 000 новых случаев заражения в день.
Более 50 миллионов человек получили две дозы вакцины против коронавируса, и более 19 миллионов — три дозы.
Ранее Курсор сообщал, что медики назвали скрытую опасность штамма Омикрон.
Кроме того, мы писали, что израильские ученые выяснили, что витамин D имеет решающее значение для борьбы с вирусом COVID-19.
Также напомним, что медики озвучили частую причину побочных реакций от вакцины.
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