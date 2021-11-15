В Pfizer придумали, как окончательно победить коронавирус

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла рассказал, как можно окончательно побороть пандемию коронавируса.
Об этом сообщает журнал Atlantic Council.
Бурла указал, что прививаться от коронавируса нужно будет каждый год. Только в таком случае пандемию получится победить.
Также он заявил, что у бустерной прививки довольно высокая эффективность. Речь идет о показателе выше 95 процентов. Гендиректор Pfizer также отметил, что пока неизвестно, как долго будет держаться настолько высокий уровень защиты.
Однако, есть наблюдения, которые четко дают понять, что через 6 месяцев после второй прививки иммунитет к коронавирусной инфекции начинает падать.
Пока неизвестно, что же будет после бустерной дозы. Но Бурла уверен, что защита после третьей вакцины будет сохраняться еще год.
Ранее Курсор писал о том, какие побочные эффекты могут быть от третьей прививки Pfizer. Многие пациенты отмечают, что после третьей дозы вакцины побочные эффекты сильнее, чем было во время введения первой и второй дозы.
Гендиректор Pfizer объяснил решение выбрать Израиль для тестирования вакцин от COVID-19.
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