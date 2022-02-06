В России установлен новый рекорд ежедневного числа заражений COVID-19

В России также заявили, что количество заражений в последние недели резко возросло, целевая группа сообщила, что ежедневное число смертей от COVID-19 остается стабильным или незначительно снижается.

Россия сообщает о рекордном ежедневном количестве новых случаев заражения коронавирусом, что в десять раз больше, чем месяц назад.

Об этом пишет INDEPENDENT.

Число 189 071 новых случаев заражения, опубликованное государственной целевой группой по коронавирусу в воскресенье, было примерно на 2 800 случаев больше, чем в предыдущий день, и продолжило всплеск, начавшийся в середине января, когда ежедневно регистрировалось около 17 000 новых случаев.

Хотя количество заражений в последние недели резко возросло, целевая группа сообщила, что ежедневное число смертей от COVID-19 остается стабильным или незначительно снижается: в воскресенье был зарегистрирован еще 661 случай смерти по сравнению с 796 случаями 6 января.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые выяснили, почему некоторые люди не заражаются COVID-19. Некоторые люди могут обладать стойким естественным иммунитетом к коронавирусу. Ученые пытаются выяснить, почему так происходит — ведь ответ на этот вопрос поможет эффективнее защищать от вируса уязвимые категории граждан и, возможно, даже найти универсальное лекарство.

Курсор ранее писал, что врачи назвали симптомы Омикрон, на которые стоит обратить внимание. Симптомы нового штамма немного отличаются — заложенность носа, боль в горле — и потому, что его еще нельзя конкретно идентифицировать с помощью домашних тестов, которые просто сообщают или человек инфицирован Covid-19.

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