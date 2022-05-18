В США одобрили бустерную прививку от COVID от Pfizer для детей младшего возраста

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило использование бустерной вакцины Pfizer PFE.N и вакцины BNTX.O против COVID-19 от BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Разрешение дает всем в Соединенных Штатах в возрасте пяти лет и старше право на бустерные дозы вакцины от коронавируса, хотя Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) все еще должны подписать разрешение.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

«Хотя в основном дело в том, что COVID-19 имеет тенденцию быть менее тяжелым у детей, чем у взрослых, волна Омикрон привела к тому, что больше детей заболели этой болезнью и были госпитализированы», — заявил комиссар FDA Роберт Калифф.

Калифф сказал, что разрешение поможет обеспечить постоянную защиту от COVID-19 в этой возрастной группе. Данные показали, что эффективность вакцины со временем начинает снижаться.

Правительство США призывает американцев сделать прививки, а непривитым, которые подвергаются гораздо более высокому риску тяжелого течения COVID-19 и смерти, сделать прививку.

Но неясно, сколько родителей детей в возрасте от 5 до 11 лет выберут третью дозу. По данным CDC, всего 28,8% детей в этой возрастной группе полностью вакцинированы.

Дети в возрасте до пяти лет еще не имеют права на вакцину против COVID-19 в Соединенных Штатах.

CDC запланировал встречу внешних советников для обсуждения бустерной вакцины в четверг. За директором агентства остается последнее слово в отношении введения вакцин.

Курсор писал ранее, что новые штаммы Covid с меньшей вероятностью повлияют на вкусы и запахи.