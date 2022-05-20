В США поддержали ревакцинацию от COVID для детей от 5 до 11 лет

Pfizer заявила на встрече, что данные показали, что третья доза ее вакцины вызвала сильный иммунный ответ против варианта Omicron у здоровых детей в возрасте 5-11 лет.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в четверг рекомендовали ревакцинацию вакциной от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет после того, как консультативный комитет проголосовал за их поддержку, по крайней мере, через пять месяцев после завершения курса первичной вакцинации.

Директор CDC Рошель Валенски в своем заявлении сказала, что она «одобряет» голосование Консультативного комитета по практике иммунизации «о расширении права на получение бустерных доз вакцины COVID-19″. Дети от 5 до 11 лет должны получить бустерную дозу не менее чем через 5 месяцев после первой».

«Поскольку в этой возрастной группе было введено более 18 миллионов доз, мы знаем, что эти вакцины безопасны, и мы должны продолжать увеличивать число детей, которые будут защищены», — добавила Валенски.