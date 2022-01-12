В Украине продолжает расти заболеваемость коронавирусом

Только за последние сутки более семи тысяч украинцев заразились COVID-19.

В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 7117 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в среду, 12 января.

«11 января в Украине было зарегистрировано 7117 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (409 детей, 160 из которых — медицинские работники)», — говорится в заявлении.

Кроме того, за последние сутки было госпитализировано 1 898 человек. Было зарегистрировано 193 случая смерти. 8 077 человек выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболело 3 716 988 человек. Выявлено — 3 530 624; летальных исходов — 97737; проведено тестов ПЦР — 17 034 809.

Курсор ранее писал, что эксперты допускают, что обнаружение варианта Дельтакрон связано с ошибкой лаборатории. В понедельник эксперты заявили, что предполагаемая гибридная мутация коронавируса, получившая название «Дельтакрон», которая, как сообщается, обнаружена в кипрской лаборатории, скорее всего, является результатом лабораторной ошибки, а не новым тревожным вариантом.

Кроме того, Pfizer и Moderna готовят вакцину против Омикрона. Бурла говорит, что вакцина также будет нацелена на другие штаммы, циркулирующие в настоящее время. Бурла не знает, есть ли потребность в четвертом бустере, но Pfizer все равно подготовит дозы для стран, которые хотят, чтобы он был готов. Он говорит, что Pfizer проведет эксперименты, чтобы определить, нужна ли еще одна доза.

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