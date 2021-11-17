В Украине за сутки более 18 тысяч человек заразились COVID-19

В Украине опять выросло число новых зараженных, несмотря на то, что в минздраве страны заявляют выходе многих областей из «красной» зоны.

В Украине за прошедший день зарегистрировано 18 668 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 1 312 детей и 403 медицинских специалиста. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Кроме того, за сутки было госпитализировано 4 468 человек; выздоровело 20 211 человек.

В течение дня вирус убил 769 украинцев. С начала пандемии от COVID-19 умерло 78 754 человека.

За весь период пандемии в Украине заболело 3 263 417 человек; выздоровело 2 684 584 человека; проведено ПЦР-тестов- 15 348 780 человек.

Курсор также сообщал, что ученые предупредили о новых рисках после вакцинации Pfizer. Ученые в ходе исследований выяснили, про прививки вакциной от компаний Pfizer Inc и BioNTech SE повышает вероятность возникновения болезней сердца.

Штамм Дельта: что нужно знать о нем. По мере распространения штамма Дельта (Delta) вакцины от COVID-19 по-прежнему имеют решающее значение для защиты детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Новое лечение может положить конец COVID-19. Исследователи из Института Вейцмана, Института Пастера во Франции и Национального института здоровья США разработали новое лечение, нацеленное на клеточную мембрану, которая позволяет проникать SARS-CoV-2.

Какие побочные эффекты могут быть от третьей прививки Pfizer. Многие пациенты отмечают, что после третьей дозы вакцины побочные эффекты сильнее, чем было во время введения первой и второй дозы.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.