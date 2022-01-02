В Украине за сутки меньше двух тысяч человек заразилось коронавирусом

Впервые за долгое время ни один украинец не был госпитализирован с COVID-19.

В Украине в первый день 2022 года было выявлено 1 863 новых случая заражения коронавирусом. Это почти в три раза меньше, чем в пятницу, сообщило Министерство здравоохранения Украины в воскресенье, 2 января.

Среди зараженных детей — 108, медицинских работников — 12. В течение дня ни один человек не был госпитализирован. При этом 98 человек погибли и 2 259 человек выздоровели.

Больше всего случаев было выявлено в Киеве (277), Житомирской области (127) и Львовской области (115).

За весь период пандемии в Украине заболело 3 674 538 человек, выздоровело 3 477 188 человек, умерло 96 187 человек.

Ранее Курсор писал, что врач рассказал, как защитить ребенка от штамма Омикрон. По мнению иммунолога Николая Крючкова, в этом случае поможет сокращение социальных контактов.

Кроме того, мы сообщали, что врачи рассказали о новых данных про заразность штамма Омикрон. Майкл Чан Чи-вай, ведущий автор исследования, заявил, что сам вирус может быть менее патогенным, но уровень инфекционности может оказать очень негативное влияние на статистику смертности.

Также сообщалось, что Бахрейн одобрил таблетки Pfizer от COVID-19. Органы здравоохранения Бахрейна в субботу разрешили препарат Paxlovid COVID-19 компании Pfizer для экстренного применения у взрослых старше 18 лет.

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