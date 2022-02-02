В ВОЗ обеспокоены огромным количеством медотходов в мире, которые угрожают экологии

Десятки тысяч тонн медицинских отходов перегружают системы управления отходами и угрожают и здоровью, и окружающей среде, заявили в ВОЗ. Речь идет об использованных перчатках, защитных костюмах, миллиардах масок и шприцев для COVID-вакцинации.

ВОЗ заявила, что пандемия спровоцировала огромный переизбыток медицинских отходов в мире.

Об этом сообщает АР.

Речь идет об использованных перчатках, защитных костюмах, миллиардах масок и шприцев для COVID-вакцинации. Десятки тысяч тонн дополнительных медицинских отходов перегружают системы управления отходами и угрожают как здоровью, так и окружающей среде. В ВОЗ подчеркнули «острую необходимость» улучшения этих систем.

«Часть обращения к населению заключается в том, чтобы стать более сознательным потребителем… Мы обнаруживаем, что люди носят чрезмерное количество средств индивидуальной защиты», — заявила технический сотрудник отдела ВОЗ по вопросам водоснабжения, санитарии, гигиены и здравоохранения Маргарет Монтгомери.

При этом большая часть из примерно 87 тысяч тонн таких отходов, включая защитные костюмы и перчатки, приходятся на период с марта 2020 года по ноябрь 2021 года. В то же время более 8 миллиардов доз вакцины, введенной по всему миру, привели к образованию 143 тонн дополнительных отходов в виде шприцев, игл и безопасных контейнеров.

«Абсолютно необходимо обеспечить работников здравоохранения правильными средствами защиты. Но также жизненно важно обеспечить, чтобы его можно было использовать безопасно, не влияя на окружающую среду», — добавил глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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