В ВОЗ опасаются появления еще более опасного штамма коронавируса

В ВОЗ предупредили о риске появления более опасного заразного штамма коронавируса. Эксперты считают, что сегодня в мире для этого сложились «идеальные условия».

В ВОЗ предупредили о риске появления более опасного заразного штамма коронавируса. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что сегодня в мире для этого сложились «идеальные условия».

Об этом пишет Главред.

По его словам, высокий уровень охвата вакцинацией в некоторых странах в сочетании с менее тяжелым протеканием заболевания при заражении штаммом «Омикрон», вызвали опасное предположение о том, что пандемия COVID-19 закончилась.

«Но это не так — не тогда, когда 70 тысяч человек в неделю умирают от предотвратимой и излечимой болезни», — добавил Гебрейесус.

Глава ВОЗ уточнил, что сегодня у мирового сообщества есть «инструменты и ноу-хау», которые могут позволить покончить с пандемией коронавируса в этом году. Он подчеркнул, что ее прекращение должно находиться в фокус внимания всего человечества.

Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса.

Кроме того, мы писали, что канадские ученые описали, как вирус Омикрона проникает в организм человека.

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