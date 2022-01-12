В ВОЗ рассказали, для кого Омикрон наиболее опасен

Наибольшую опасность штамм коронавируса Омикрон представляет для невакцинированных, пожилых людей, а также тех, кто имеет сопутствующие заболевания. Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает CNBC.

По его словам, для невакцинированных заражение новым штаммом представляет большую угрозу здоровью и жизни. В то же время, те, кто получил дозу вакцины, обычно переносят коронавирус в легкой форме.

«Люди должны действительно серьезно рассмотреть необходимость прививки», — подчеркнул Райан.

Он отметил, что последствия вирусных инфекций часто зависят от исходного состояния здоровья человека, в том числе от того, насколько сильна его иммунная система. Например, заболевание диабетом снижает способность организма противостоять вирусу.

В свою очередь глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове подчеркнула, что по данным ВОЗ, смертность при заражении Омикроном увеличивается с возрастом больного.

«У нас также есть данные из некоторых стран, которые показывают, что люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти», — рассказала Керкхове.

Вместе с тем она отметила, что по сравнению со штаммом Дельта, от Омикрона умирает меньшая доля людей и в целом риск серьезного течения заболевания и госпитализации ниже, а также добавила, что новый штамм все же нельзя считать «несерьезной угрозой».

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