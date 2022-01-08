Великобритания: 4-я вакцина против COVID пока не нужна

Бустерные прививки по-прежнему обеспечивают высокий уровень защиты пожилых людей от тяжелых заболеваний, вызванных разновидностью коронавируса Omicron, и в настоящее время нет необходимости делать четвертую прививку, заявили в пятницу представители британского здравоохранения.

Об этом пишет TheAlgemeiner.

Примерно через три месяца после получения третьей прививки защита от госпитализации среди людей в возрасте 65 лет и старше оставалась на уровне около 90%, заявило Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании.

«Полученные данные весьма обнадеживают и подчеркивают ценность повторной вакцинации», — сказал в своем заявлении Вей Шен Лим, председатель по иммунизации COVID-19 в правительственном Объединенном комитете по вакцинации и иммунизации.

Для сравнения, при использовании только двух доз вакцины защита от тяжелых заболеваний у людей старше 65 лет снижается до 70% через три месяца и до 50% через шесть месяцев, сообщили в UKHSA.

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