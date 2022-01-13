ВОЗ: для трех категорий людей Омикрон может закончиться смертью

Специалисты рассказали, кому ни в коем случае нельзя болеть новым штаммом коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения назвали 3 категории людей, для которых заражение штаммом коронавируса «омикрон» может закончиться летальным исходом.

По словам специалистов, особую опасность новый вариант COVID-19 представляет для пожилых, невакцинированных и страдающих сопутствующими заболеваниями, пишет Спутник

«Риск смертельного исхода после заражения омикроном растет с возрастом. У нас также есть данные, согласно которым люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти», — отметила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

В ВОЗ подтвердили информацию о том, что омикрон протекает в менее тяжелой форме. При этом сотни тысяч людей по всему миру находятся в больницах, добавили эксперты.

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