ВОЗ: огромные объемы больничных отходов COVID угрожают здоровью людей

Население, проживающее рядом с плохо управляемыми свалками, также может пострадать из-за загрязненного воздуха от сжигания отходов, плохого качества воды или вредителей, переносящих болезни.

Выброшенные шприцы, использованные наборы для анализов и старые бутылки с вакцинами, оставшиеся после пандемии COVID-19, скопились в десятки тысяч тонн медицинских отходов, угрожая здоровью людей и окружающей среде, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном во вторник.

Об этом пишет JPost.

Этот материал, часть которого может быть заразной, поскольку коронавирус может выживать на поверхностях, потенциально подвергает медицинских работников опасности ожогов, травм от укола иглой и болезнетворных микробов, говорится в докладе.

Население, проживающее рядом с плохо управляемыми свалками, также может пострадать из-за загрязненного воздуха от сжигания отходов, плохого качества воды или вредителей, переносящих болезни, добавляется в докладе.

Доклад призывает к реформам и инвестициям, в том числе за счет сокращения использования упаковки, вызвавшей ажиотаж на пластик, и использования средств защиты, изготовленных из материалов, пригодных для повторного использования и переработки.

Ранее Курсор сообщал, что ВОЗ ожидает рост смертности и госпитализации среди инфицированных Омикроном. В ВОЗ отметили, что многие страны пока не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей.

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