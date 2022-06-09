ВОЗ: Случаи заболевания и смерти от COVID снижаются почти повсеместно

Согласно еженедельному отчету Всемирной организации здравоохранения, опубликованному в среду, число новых случаев заболевания коронавирусом и смертей, зарегистрированных в мире, на прошлой неделе снизилось везде, кроме Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

В своем последнем еженедельном отчете о пандемии агентство здравоохранения ООН сообщило, что число подтвержденных случаев заболевания снизилось на 12% и составило более 3 миллионов, а число зарегистрированных смертей снизилось на 22% и составило около 7 600.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал продолжающееся снижение уровня COVID-19, который достиг своего пика в январе, «очень обнадеживающей тенденцией».

Тем не менее, он предупредил, что пандемия еще не закончилась, и призвал к осторожности, несмотря на то, что многие страны отказались от протоколов по коронавирусу и перешли к попыткам жить с этим вирусом.

Тедрос отметил, что через 18 месяцев после начала первых программ массовой иммунизации против коронавируса в богатых странах, 68 стран еще не защитили 40% своего населения. По его словам, хотя сейчас имеется достаточное количество вакцин, спрос на них упал.

Ранее редакция Курсора сообщала, что 15 миллионов человек во всем мире умерли от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что коронавирус унес жизни 14,9 миллиона человек во всем мире, что на 13% превышает нормальное число погибших за два года.

Также наш сайт писал, что в ВОЗ заявили, что вакцины по-прежнему защищают от новых вариантов COVID-19.

Еще напомним, что Pfizer сообщает о высоком спросе на таблетки от коронавируса. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сказал, что компания видит «очень сильные признаки увеличения спроса на Paxlovid, поскольку он остается одним из лучших инструментов, которые у нас есть».