ВОЗ: в мире зарегистрировано свыше 394 млн случаев COVID-19

Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 394 миллиона, из которых 5,7 миллиона были смертельными. Эту цифру предоставила Всемирная организация здравоохранения.

Об этом пишет Корреспондент.

Таким образом, по состоянию на вечер понедельника ВОЗ знала о 394 381 395 инфицированных и 5 735 179 жертвах пандемии. При этом суточный прирост больных составил 2 235 694 человека, а летальных случаев – 10 826.

Как сообщалось, 25 января число зараженных превысило 350 миллионов, 8 января — 300 миллионов, 9 ноября — 250 миллионов и 5 августа — 200 миллионов.

По количеству заболевших COVID лидируют США (75,7 млн. случаев), Индия (42,2 млн.) и Бразилия (26,4 млн.), а по количеству смертей — США (почти 894 000 жертв), Бразилия (около 631 000) и Индия (почти 503 000).

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

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